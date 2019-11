American Eagle in Gold: Verkäufe im Okt. 2019

Vor kurzem meldete die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint die aktuellen Zahlen zu den Verkäufen der beliebten Anlagemünze " American Eagle " in Gold per Ende Oktober 2019. Diesen Angaben zufolge stieg die Anzahl der verkauften Goldmünzen gegenüber September 2019. Allerdings sank sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.So geht aus den Zahlen hervor, dass im zehnten Monat des Jahres Goldmünzen mit einem Gesamtgewicht von 11.500 Unzen verkauft, 6.000 Unzen und somit mehr als das Doppelte als die 5.500 verkauften Unzen im September. Auch die Gesamtzahl der verkauften Goldmünzen verdoppelte sich von 16.500 Stück im September auf 33.000 Stück im Oktober 2019.Die U.S. Mint verkaufte per 31. Oktober 2019 insgesamt 8.000 "American Gold Eagle" mit einem Gewicht von 1 Unze; 128,57% bzw. 4.500 Goldmünzen mit demselben Feingewicht mehr als im September, als es nur 3.500 Goldmünzen zu 1 Unze waren. Darüber hinaus verkaufte die U.S. Mint 1.000 Goldmünzen zu ½ Unzen, 4.000 Münzen zu ¼ Unzen und 20.000 Münzen zu 1/10 Unzen.Den Angaben zufolge sanken die Verkäufe der 1-Unzen-schweren "American Gold Eagle" um 61,9% von 21.000 Stück im Oktober 2018 auf 8.000 Stück im Oktober 2019. Auch die gesamte Anzahl der Goldmünzen "American Eagle" sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum. So wurden im Oktober 2018 noch insgesamt 37.000 Goldmünzen verkauft. In diesem Oktober war es mit 33.000 Stück 10,81% weniger verkaufte "Americank Eagle" in Gold.© Redaktion GoldSeiten.de