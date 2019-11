Goldpreis stabil; Augen auf neue Entwicklungen

Der Goldpreis stieg am Montag in Asien leicht, nachdem die Trader die Nachrichten verdauten, die uns über das Wochenende hinweg erreichten, so berichtet Investing.com . Am Samstag ging aus einem Regierungsstatement Chinas hervor, dass man im Prinzip einen Konsens mit den USA bezüglich Themen erreicht habe, die mit einem Handelsabkommen zwischen den beiden Ländern in Verbindung stehen.Zudem blieb auch die Entscheidung der US-amerikanischen Federal Reserve, die Zinsen um 25 Basispunkte zu senken, im Fokus. Einige erwarteten, dass das gelbe Edelmetall deutlich zurückgehen würde, nachdem die Federal Reserve ein Pausierung weiterer Zinssenkungen ankündigte. Stattdessen blieb Gold bei etwa 1.500 Dollar je Unze. Dies bewies, dass es nur wenige gibt, die gewillt sind, das Edelmetall aufzugeben."Es ist wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Investoren gewillt ist, an ihren Edelmetallinvestitionen festzuhalten, da zunehmende Datenabhängigkeit und anhaltende Inflationsschwäche die Tür für weitere Zinssenkungen 2020 offen hält", so ein Brokerunternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de