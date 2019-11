Perth Mint: Verkaufszahlen Gold & Silber Oktober 2019

Die Prägestätte Australiens, die Perth Mint , gab kürzlich die neusten Verkaufszahlen von Gold und Silber in Form von Münzen und Barren im Oktober 2019 auf ihrem Blog bekannt. Im Vergleich zum vorherigen Monat ergab sich eine Abnahme bei Gold und eine Zunahme bei Silber.Im Oktober 2019 verkaufte man 32.469 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren; dies entspricht einer Abnahme von 30,68% im Monatsvergleich. Damals beliefen sich die Absatzzahlen auf 46.837 Unzen Gold. Verglichen mit Oktober 2018 ergab sich ebenfalls ein Minus von 11,86%. Die Verkaufszahlen betrugen im letzten Jahr 36.840 Unzen Gold.Zudem verkaufte man im zehnten Monat des Jahres 3,30% mehr Silberprodukte als im vorherigen Monat; die Verkäufe beliefen sich auf 1.394.615 Unzen Silber in Form von Münzen und Barren. Verglichen mit Oktober des letzten Jahres verzeichnete man ebenfalls ein Plus von 29,17%. Der Absatz belief sich damals auf 1.079.684 Unzen Silber.© Redaktion GoldSeiten.de