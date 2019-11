Fe Ltd.: Bohrungen auf Projekt Hillside beginnen

- Zugangsstraße fertiggestellt- POW erhalten- Heritage Clearance erhalten- Mobilisierung von Bohrgerät und Feldlager begonnen- Bohrbeginn für heute, 4. November 2019, geplant Fe Ltd. (ASX: FEL) (FEL oder das Unternehmen) gibt erfreut Neuigkeiten zu seiner Pressemitteilung vom 9. Oktober 2019 bekannt, in der es detailliert über die ausstehenden Ergebnisse des Projekts Hillside berichtete. Darunter auch ein 18,8% Kupferergebnis aus der Beprobung des zutage tretenden Gossan (eiserner Hut).Das Unternehmen bestätigt, dass die Zugangsstraße fertiggestellt wurde und alle nötigen Genehmigungen erteilt wurden. Die Mobilisierung des Bohrgeräts wurde abgeschlossen und mit den Bohrungen wird heute, am 4. November 2019, begonnen. Sie werden schätzungsweise zwei bis drei Wochen dauern.Ziel der Bohrungen ist es, die potenzielle supergene und hypogene Mineralisierung ober- und unterhalb des Grundwasserspiegels entlang des Großteils des eisernen Huts zu testen. Außerdem sollen ein paar Bohrlöcher die zu Tage tretenden goldmineralisierten Quarzgänge testen, die bei den vorherigen Prospektionsarbeiten identifiziert wurden.Außerdem werden in der Nähe des hochgradigen Mangan-Ausbisses, der bei den vorherigen Feldtätigkeiten identifiziert wurde, Explorationsarbeiten erfolgen.Mit freundlichen Grüßen Fe Ltd.Tony SageNon-Executive ChairmanInvestor Relations+61 8 6181 9793ir@felimited.com.auFolgen Sie unstwitter: @FeLimitedlinkedin: fe-limited Fe Ltd. ABN: 31 112 731 63832 Harrogate St, West Leederville, Western Australia 6007Phone-+61 8 6181 9793Email: admin@felimited.com.auDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49299/0411 - Hillside Project Drilling commencement_DE_PRcom.001.jpeg