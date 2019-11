Euro Sun entdeckt 4 neue, an das Euro Sun Projekt im Rovinatal angrenzende, Gold-Kupfer-Porphyren

TORONTO, 04. November 2019 - Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) („Euro Sun“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse der oberflächenproduktiven Exploration aus der Stanija-Prospektionsgenehmigung („Stanija PP“) direkt neben dem Goldprojekt Rovina Valley in Rumänien bekannt zu geben. Jede Mineralisierung, die auf der Stanija PP definiert ist, könnte Synergien für die Erschließung von Bergwerken auf der Rovina Lizenz haben, wie sie in der am 20. Februar 2019 vom Unternehmen veröffentlichten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie NI 43-101 vorgesehen sind.Euro Sun hat historische Oberflächenerkundungsarbeiten auf der 42 Quadratkilometer großen Stanija PP zusammengestellt, die sich aus staatlich-geologischen Vermessungskarten, Bodenproben und Gesteinssplitterproben zusammensetzen. Darüber hinaus hat Euro Sun weitere Bodenprobenerweiterungen und Füllgitter, systematische litho-geochemische Stichprobenentnahmen und detaillierte geologische Veränderungskartierungen abgeschlossen.Euro Sun Erkundungsgesteinssplitterproben und Probenahmeergebnisse zeigten das Vorhandensein von Porphyr-Gold (Au) – Kupfer (Cu) Vererzung und epithermaler adernförmiger (Au) Goldvererzung. Beispiele sind die Probe CS-10193 mit 1,39 g/t Au und 0,34 % Cu-Porphyr-Stil und die Probe CS-10104 mit 25,9 g/t Au und 0,005 % Cu epithermalen adernförmigen Vorkommen (siehe Tabelle 1 für weitere Proben). Die Zusammenstellung von historischen und von Euro Sun getätigten Bodenprobenprogrammen, die etwa 80 % der Stanija PP abdecken, definiert vier Porphyrziele und eine ausgedehnte Zone mit epithermalen Eigenschaften. Eine Gruppe von drei Porphyrzielen (1,5 km voneinander entfernt) liegt 6 km östlich von der Au-Cu-Porphyrlagerstätte Colnic auf der Bergbaulizenz Rovina (siehe Abbildung 1 für die Karte der Zielstandorte).Porphyr-Ziele: Definiert durch geochemische Anomalien in Form von „Bulls-Eye“ im Boden, die aus zufälligem Au-Cu und Molybdän (Mo) bestehen. Die Litho-Geochemie durchläuft diese Anomalien und bestätigt die Porphyrsignaturen mit anomalem Gold, Kupfer und Molybdän. Darüber hinaus definiert die detaillierte geologische Kartierung diskrete Kaliumänderungszonen in breiteren phyllitischen Alterationshöfen.Epithermale Ziele: Im östlichen Teil der Stanija PP erstreckt sich eine breite Zone aus Gold-im-Boden-Anomalien über 1800 Meter x 2200 Meter. Dies hängt teilweise mit einer Anomalie von Kupfer im Boden zusammen und beinhaltet bekannte epithermale Adervorkommen bei Muncaceasca. Diese breite geochemische Anomalie aus Gold und Kupfer grenzt an das Porphyrziel Popa Stanija.Weitere Arbeiten von Euro Sun werden historische Bohr- und Untertage-Probenergebnisse früherer Lizenznehmer und die Arbeiten von Euro Sun zur Entwicklung des Explorationszielgrößenpotenzials und des Metallgehalts zusammenstellen und interpretieren.Die Stanija PP umfasst 42 qkm und enthält etwa 75 % des Vulkangürtels Zlatna – Stanija, der sich zwischen dem Vulkangürtel Rovina-Barza-Certej im Westen und dem Vulkangürtel Rosia Montana-Bucium im Nordosten befindet. Diese drei Vulkangürtel der Erdneuzeit umfassen das Goldene Viereck des südlichen Apuseni-Gebirges und sind bekannt für ihre Vorkommen an großräumigen epithermalen Gold- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten. Euro Sun erhielt im September 2016 von der National Agency for Mineral Resources of Romania („NAMR“) die Stanija Prospektionsgenehmigung.Scott Moore, CEO von Euro Sun, erklärt: „Unser Team hat in den letzten drei Jahren fleißig an der Stanija-Prospektlizenz gearbeitet, um das Entdeckungspotenzial neben unserem Rovina Valley Project zu ermitteln. Zu den ersten Feldarbeiten gehörten die Bodengeochemie, Feldkartierungen und ausgewählte Stichproben und Grabenaushub. Wir freuen uns auf den Einleitungsprozess der NAMR für die exklusive Explorationslizenz, der voraussichtlich Anfang 2020 stattfinden wird.“Herr Randy Ruff, P.Geo, V.P. Exploration of Euro Sun und eine sachkundige Person im Sinne der NI 43-101 hat den Explorationsinhalt dieser Pressemitteilung zusammengestellt und überprüft.Abbildung 1.https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6eb18c17-8076-4948-a6dc-131aa64e193fAbbildung 2https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/484eea98-3c0f-463a-a684-0a431380f68aTabelle 1.https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f539953-1846-405b-970d-5e0be8a4a02eHerr Randy Ruff, P.Geo., ein Mitarbeiter von Euro Sun und eine sachkundige Person im Sinne von NI 43-101 hat auch den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft. Euro Sun ist ein an der Toronto Stock Exchange notiertes Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Entwicklung seines zu 100 % im Rovina-Tal gelegenen Gold- und Kupferprojekts im Westen und Zentrum Rumäniens konzentriert. Auf dem Grundstück befinden sich 10,11 Millionen Unzen Goldäquivalente (7,05 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,55 g/t und 1.390 Millionen Pfund Kupfer mit einem Gehalt von 0,16 %*).Für weitere Informationen über Euro Sun Mining oder den Inhalt dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter info@eurosunmining.comVorsicht bei zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über die oberflächenproduktiven Explorationsergebnisse aus der Stanjia PP sowie den Prospekt und den Zeitplan zur Sicherung der exklusiven Explorationslizenz für Stanjia. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Ausmaß der Aktivitäten, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden, einschließlich der Risiken, die der Bergbauindustrie innewohnen, und der Risiken, die in der öffentlichen Offenlegung des Unternehmens beschrieben werden, die im Rahmen des Profils des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.eurosunmining.com verfügbar ist. Auch wenn das Unternehmen es unternommen hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse substanziell von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, könnten weitere Faktoren bestehen, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsorientierte Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die TSX übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.