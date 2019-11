Vior et Ethos Annoncent le Début des Travaux de Forage sur le Projet Aurifère Ligneris, Abitibi, Québec

QUÉBEC, CANADA / ACCESSWIRE / le 4 novembre 2019 / SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE Vior Inc. (« Vior ») (TSXV:VIO)(FRANCFORT:VL51), en partenariat avec Ethos Gold Corp. (« Ethos ») (ECC) (ETHOF), ont le plaisir d'annoncer le début de la campagne de forage annoncée antérieurement sur le projet aurifère Ligneris, situé à 110 km au nord de la ville de Val-d'Or au Québec (voir le communiqué du 18 septembre 2019). Deux foreuses sont déjà sur place et en fonction, ciblant deux secteurs distincts, soit les zones Centrale et Sud. Environ 6 000 mètres de forage sont prévus dans le cadre de cette première phase; les travaux devraient être terminés d'ici la fin du mois de décembre 2019.

Figure 1. Propriété Ligneris - Chargeabilité, anomalies VTEM et intersections de forage historiques sélectionnées

Ce programme de forage a pour but de vérifier les extensions en profondeur, jusqu'à environ 600 mètres, d'intersections de forage historiques aurifères qui coïncident avec des anomalies géophysiques de chargeabilité bien définies. Le programme permettra également de vérifier quelques anomalies de chargeabilité à faible profondeur, générées lors du récent levé de polarisation provoquée (PP) de type gradient, qui sont situées dans les extensions latérales de couloirs structuraux connus montrant une forte altération. Les intersections de forage historiques à Ligneris comprennent des intervalles de 10,6 m @ 13,5 g/t Au et 2,9 m @ 62,0 g/t Au dans la zone Sud, et 1,45 m @ 216 g/t Ag et 2,79 % Zn, et 5,43 m @ 4,92 g/t Au dans la zone Centrale. Le type de minéralisation et la signature géochimique à Ligneris sont interprétés comme appartenant à un système de sulfures massifs volcanogènes d'âge archéen riche en or.

Mark Fedosiewich, président et chef de la direction de Vior, a déclaré : « Nous sommes très heureux de démarrer cet important programme de forage à Ligneris, qui nous permettra de vérifier plusieurs cibles prioritaires en profondeur délimitées par notre consultant indépendant, InnovExplo. Les forages historiques à Ligneris, qui datent de près de 30 ans, n'ont vérifié que les 300 premiers mètres sous la surface et ont recoupé de multiples intervalles aurifères significatifs (voir la figure 1). Plusieurs des sondages à venir testeront de fortes anomalies de chargeabilité identifiées lors du récent levé de PP de type gradient situées sous cette minéralisation aurifère. Nous avons hâte de connaître et d'annoncer les résultats du programme. »

Entente d'option Ligneris

Ethos peut acquérir une participation de 51 % dans le projet Ligneris en octroyant à Vior des actions d'Ethos d'un montant de 1,0 million de dollars et en engageant des dépenses totalisant 3,0 millions de dollars au cours des quatre premières années de l'entente. Après avoir acquis une participation de 51 %, Ethos aura 60 jours pour choisir d'acquérir une participation additionnelle de 19 % (portant sa participation totale à 70 %) en dépensant un montant supplémentaire de 4 millions de dollars au cours des trois prochaines années.

Personne qualifiée

Marc L'Heureux, M. Sc. A., géo., vice-président à l'exploration de la Société et personne qualifiée tel que défini par le Règlement 43-101, a révisé et approuvé ce communiqué. Le contenu technique divulgué dans ce communiqué a aussi été révisé et approuvé par Jo Price, M. Sc., P. Geo., agissant à titre de personne qualifiée pour Ethos, conformément au Règlement 43-101.

À propos de Vior

Vior est une société d'exploration minière junior basée au Québec, dont la stratégie d'entreprise est de générer, d'explorer et de développer des projets de qualité dans des territoires miniers reconnus et favorables en Amérique du Nord. Les projets et investissements de la Société sont présentement situés dans des juridictions qui arrivent en tête de classement, soit au Québec (no4) et au Nevada (no1). Au fil des ans, la direction et l'équipe technique de Vior ont su démontrer leur capacité à découvrir de nombreux dépôts aurifères et autres prospects de grande qualité.

