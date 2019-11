RBC: Goldpreis in Handelsspanne von 1.500$-1.525$

In nächster Zeit werde sich das gelbe Metall preislich laut RBC Wealth Management wahrscheinlich weiterhin in einer engen Handelsspanne befinden, berichtet Kitco News . So meint George Gero, der Geschäftsführer von RBC Wealth Management: "Wir gehen davorn aus, dass Gold weiterhin in einer Handelsspanne von 1.500 Dollar bis 1.525 Dollar bleibt; 1.550 Dollar ist später möglich, wenn sich die Politik in den USA vermehrt in der Presse aufheizt."Er fügt hinzu, dass Gold seine Gewinne über dem Schlüsselniveau von 1.500 Dollar je Unze trotz des Optimismus bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China halte. "Gold wird von vielen Sorgen in der Weltwirtschaft unterstützt, Unruhen in Chile, Sorgen bezüglich des Mittleren Ostens, Türkei-Syrien."© Redaktion GoldSeiten.de