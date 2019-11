CME Group - Handelsvolumen im Oktober 2019

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoffterminbörse COMEX betreibt, meldete diese Woche die neuesten Daten zum Handelsvolumen im Oktober 2019. Demnach verzeichnete die CME Group im zehnten Monat des Jahres ein Handelsvolumen von durchschnittlich 17 Millionen Kontrakten am Tag; 17% weniger als im Oktober 2018.Weiterhin gibt die CME an, dass im Oktober 2019 am Metallterminmarkt durchschnittlich 633.000 Kontrakte am Tag gehandelt wurden. Ein Anstieg um 11% gegenüber Oktober 2018. Am 25. Oktober verzeichnete das Goldfutures-Open-Interest einen Rekord von 659.371 Kontrakten.Das durchschnittliche Handelsvolumen am Goldterminmarkt stieg im Oktober 2019 verglichen zum Vorjahreszeitraum um 29% auf 445.000 Kontrakte. Am Silberterminmarkt betrug das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen 88.000 Kontrakte, 4% mehr als im Oktober 2018.Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von Kupferoptionen nahm um 23% auf 2.500 Kontrakte zu.© Redaktion GoldSeiten.de