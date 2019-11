Gold bei 5.000 Dollar ist plausibel, käme jedoch nicht ohne Preis

Ein Goldpreis von 5.000 Dollar je Unze sei nicht außer Frage, doch laut Gerardo Del Real vom Outsider Club, käme jedoch nicht ohne Preis, berichtet Investing News . "Ich denke tatsächlich, dass 3.000 bis 5.000 Dollar je Unze sehr plausibel sind", so meinte er während der New Orleans Investment Conference."Wenn Sie einen Blick auf Gold werfen, dann sehen Sie, dass wir uns gerade bei etwa 1.500 Dollar befinden. Eine Bewegung auf 3.000 Dollar je Unze ist eine Bewegung über 100%. Wenn man bedenkt, wie sich Palladium entwickelt hat, dann ist eine Bewegung über 100% beim besten Willen keine unglaubliche Performance, wenn wir von den nächsten fünf bis sieben Jahren sprechen."Ein höherer Preis, so warnt Del Real, ginge mit zunehmender Volatilität einher. "Ich denke, dass es volatiler werden wird, leider," erklärte er. Obgleich dies nicht die besten Neuigkeiten für Investoren sind, so könnte deutlich kleinere Preiszunahmen einige Juniors positiv beeinflussen.© Redaktion GoldSeiten.de