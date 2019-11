Metals Focus: Investoren positiv gegenüber Gold trotz verbesserter Risikostimmung

In der wöchentlichen Ausgabe von Precious Metals Weekly vom Metals Focus sprach man die kurz- bis langfristige Goldpreisprognose des Unternehmens an. Noch immer glaube man, dass die wirtschaftlichen und finanziellen Umstände in den nächsten Monaten unterstützend für Goldinvestitionen bleiben werden, obgleich das Aufwärtspotenzial des gelben Edelmetalls anfänglich wahrscheinlich eingedämmt bleiben wird.Nachdem der Goldpreis am 4. September auf ein 6-Jahreshoch von 1.558 Dollar je Unze stieg, hat die Goldrally ihr Momentum verloren. Dies spiegele eine Erholung des Risikoappetits der Investoren wider, da die Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken und ein möglicher Durchbruch in den Verhandlungen zwischen USA und China die Ängste um einen weltweiten Wirtschaftsabschwung reduziert haben.Trotz verbesserter Risikostimmung sind die Investoren allgemein positiv gegenüber Gold geblieben. Die Bestände der weltweiten Gold-ETPs haben weiterhin an Stärke zugenommen, nachdem Rekordhochs im September erreicht wurden. Diese Zunahmen halfen Gold dabei in den letzten Wochen bei etwa 1.500 Dollar zu konsolidieren; ein Niveau, das deutlich höher ist als zu Beginn 2019.© Redaktion GoldSeiten.de