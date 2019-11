USGS: Preise der Platingruppenmetalle im Juli 2019

Vor Kurzem gab das geologische Institut der Vereinigten Staaten U.S. Geological Survey ( USGS ) die aktuellen Zahlen zu den durchschnittlichen Preisen der Platingruppenmetalle im Juli 2019 bekannt.So geht aus den Daten hervor, dass der von Engelhard Industries errechnete Durchschnittspreis von Platin im Juli 2019 gegenüber Juni um 4% stieg. Außerdem stiegen der Durchschnittspreis von Rhodium um 11% und der Palladiumpreis um 7%. Einen leichten Preisverlust gegenüber dem Vormonat verzeichnete im Juli 2019 Ruthenium. Der Durchschnittspreis von Iridium blieb im Juli 2019 unverändert von Juni 2019.Weiterhin gibt das USGS an, dass sich die Durchschnittspreise von fast allen Platingruppenmetallen im Juli 2019 im Vergleich zu Juli 2018 erhöhten. So stieg der durchschnittliche Palladiumpreis im Juli 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 66%, der Rhodiumpreis um 53% und der Iridiumpreis um 4%. Der durchschnittliche Platinpreis stieg im Jahresvergleich leicht an. Nur der durchschnittliche Preis von Ruthenium war im Juli 2019 unverändert von vom Preis im Juli 2018.© Redaktion GoldSeiten.de