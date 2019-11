Platin: Aufwärtstrend ist noch intakt

Platin konnte sich in den vergangenen Wochen wieder deutlich erholen, nachdem der mittelfristige Aufwärtstrend mehrfach bestätigt wurde. Die Notierungen brachen aus dem Korrekturtrend auch dynamisch nach oben ausm, scheiterten dann aber an der Hürde bei 957 USD.Bereits ausgehend von 922 USD könnte der Pullback schon wieder beendet werden. Gelingt Platin dann auch der Ausbruch über 957 USD, wird der Weg in Richtung 992 USD schnell frei. Alternativ besteht unterhalb der 922 USD schon wieder die Gefahr, den mittelfristigen Aufwärtstrend im Bereich 906 USD zu testen. Ein Rückfall unter diese Kreuzunterstützung würde Abgaben bis 871 USD erwarten lassen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG