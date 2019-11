Orchid Research: Risiko-Sell-Off unterstützt Goldpreis

Ein wirtschaftlicher Abschwung in den USA könnte einen Aktienausverkauf bis zum Jahresende auslösen und den Goldpreis aufgrund einer erneuerten Flucht zur Sicherheit nach oben drücken, so meint Orchid Research laut Kitco News "Ein Aktienausverkauf bis zum Jahresende ist wahrscheinlich", schrieb Orchid Research. "In einem derartigen Szenario würden wir einen deutlichen Anstieg der sicheren-Hafen-Nachfrage nach Gold und ein erkennbarer Anstieg der Spekulantennachfrage nach Gold beobachten können, ausgelöst durch einen Rückgang des Dollar und der US-Realzinsen. Das sollte den Goldspotpreis stark nach oben steigen lassen.""Da wir uns in der Spätphase des US-Konjunkturzyklus befinden, wird eine träge Fed nur dafür sorgen, dass die Verschlimmerung der wirtschaftlichen Umstände schneller stattfindet. Das führt zu einem unterstützenden Umfeld für sichere Vermögenswerte, vor allem Gold", meinte Orchid Research.Letztlich sei eine falkenhafte Fed angesichts schwächeren Wirtschaftswachstums ein Garant für Risiko-Sell-Off und einen höheren Goldpreis.© Redaktion GoldSeiten.de