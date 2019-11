WGC: neuer Rekord der ETF-Goldbestände im Okt. 2019

Der World Gold Council ( WGC ) veröffentlichte kürzlich die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der physischen Goldbestände von börsennotierten Fonds (ETFs) im Oktober 2019. So geht aus den Angaben hervor, dass die Goldbestände im zehnten Monat um 44,4 Tonnen auf ein neues Rekordhoch von 2.900 Tonnen stiegen. Die Nettozuflüsse beliefen sich auf einen Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar.Dem WGC zufolge stiegen die Goldbestände der europäischen Fonds im Oktober um 31,3 Tonnen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar. Die nordamerikanischen ETFs verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 13,2 Tonnen Gold im Wert von 585 Millionen US-Dollar.Die in Asien börsennotierten Fonds verzeichneten im Oktober dem Angaben zufolge Abflüsse in Höhe von 0,8 Tonnen Gold im Wert von 0,9 Millionen US-Dollar. Die Goldbestände der ETFs anderer Regionen stiegen um 0,7 Tonnen im Wert von 33 Millionen US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de