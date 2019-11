Nexus Gold Finalise La Deuxieme Phase D'exploration De Son Projet Aurifere Mckenzie Situe A Red Lake, En Ontario

Vancouver, Canada - TheNewswire - 8 novembre 2019 -- Nexus Gold Corp. (<< Nexus >> ou la << Societe >>) (TSXV:NXS) (OTC:NXXGF) (FSE:N6E) est heureuse d'annoncer qu'elle a ete informee par ses consultants en geologie, Rimini Exploration & Consulting, que la deuxieme phase de prospection de son projet aurifere McKenzie detenu a 100 %, situe a Red Lake en Ontario, est maintenant terminee.

La deuxieme phase du programme de prospection, qui comprenait environ 60 echantillons de copeaux, visait a determiner plus precisement les zones d'interet situees au sud de la propriete et a poursuivre la compilation des donnees de la phase de preforage afin de determiner les cibles de forage initiales. Les travaux de prospection ont principalement porte sur le lac Perch et ses environs, dans la region de la baie de Saint-Paul, soit la partie la plus au sud de la propriete de 1 348,5 hectares.

Les forages historiques dans cette zone ont donne des valeurs significatives, notamment 7,49 grammes par tonne (g/t) d'or (Au) sur 8,2 metres, 2,2 g/t d'Au sur 5,5 metres, 15,54 g/t d'Au sur 8,2 metres, 17,02 g/t Au sur 0,5 metre et 23,87 g/t Au sur 0,2 metre (voir la figure 2).

<< La cartographie, l'echantillonnage et la compilation de donnees en cours, realises par Rimini, sont essentiels pour preparer le projet McKenzie pour permettre a Nexus de debuter son programme de forage initial >>, a declare le PDG, Alex Klenman. << Le projet McKenzie est une priorite pour nous. Il est situe en plein milieu d'un district de classe mondiale, avec une production prolifique et des succes importants dans les environs immediats. Le volume des echantillons a haute teneur de meme que les forages limites effectues a McKenzie en font une cible d'exploration tres attrayante. Les objectifs de forage sont en cours de determination et nous sommes impatients de commencer cette phase de developpement >>, a poursuivi M. Klenman.



Click Image To View Full Size

Figure 1 : Le projet aurifere Mckenzie situe a Red Lake en Ontario, avec la zone d'exploration recente entouree en rouge



Click Image To View Full Size

Figure 2 : Forages historiques dans la partie sud du projet aurifere McKenzie situe a Red Lake en Ontario

Les resultats de cette deuxieme phase du programme de prospection seront rapportes une fois recus, totalises et verifies. La partie sud du projet aurifere McKenzie est delimitee par la propriete Hasaga de Premier Gold Mines Ltd. ainsi que par la propriete aurifere Madsen de Pure Gold Mining.

Resume de la compilation -- Projet aurifere McKenzie

Tel qu'indique dans son communique de presse date du 11 octobre 2019, Nexus a recu un resume des principales donnees historiques provenant des consultants en geologie du projet, Rimini Exploration. La compilation a integre les donnees geologiques et geophysiques regionales, permettant ainsi aux specialistes en geologique de la societe de comparer ces tendances aux informations obtenues lors des travaux d'exploration effectues sur le terrain jusqu'a maintenant. Des donnees plus completes du resume, associees aux nouvelles donnees du programme de prospection de la phase deux, sont actuellement utilisees pour determiner les zones les plus appropriees a tester par forage.

Le resume de la compilation de Rimini a genere des donnees historiques dont la societe n'etait pas consciente auparavant concernant plusieurs echantillons historiques preleves sur la concession McKenzie. La societe avait precedemment communique plusieurs resultats d'echantillons historiques a forte teneur en or, notamment 331,14 g/t Au, 18,02 g/t Au, 212,8 g/t Au, 313 g/t Au, 18,02 g/t Au et 9,37 g/t Au.

Durant l'ete 2019, Nexus a mene son premier programme de reconnaissance sur le terrain de la propriete McKenzie. Les resultats obtenus ont donne des resultats d'analyses notables, soit 135,4 g/t Au et 9,3 g/t Au (voir le communique de la societe du 25 juin 2019).

Parmi les autres echantillons historiques a haute teneur en or inconnus de la societe a ce jour et maintenant reveles dans le resume de Rimini, on trouve 142,49 g/t Au, 115,2 g/t Au, 114,57 g/t Au, 93,71 g/t Au, 68,03 g/t Au, 53,01 g/t Au et 16,65 g/t Au provenant de zones situees sur l'ile McKenzie (le bloc nord).

Le recapitulatif de la compilation des donnees de Rimini indique egalement qu'il n'y a eu que peu ou pas d'exploration sur la partie lac de la concession. D'apres les donnees regionales, la societe a constate qu'un certain nombre de cibles geophysiques au Nord s'etendent a l'interieur du lac lui-meme et considere ces tendances comme des failles ou des ruptures potentielles dans le Dome.

L'examen preliminaire de l'echantillonnage de sediments lacustres effectue sur la propriete en 1989 revele la coincidence de valeurs geochimiques anormales en or. Les valeurs historiques obtenues a partir de l'analyse d'echantillons de sediments lacustres tamises avec un tamis comprenant des mailles +150 ont donne des valeurs de 0,159 once/tonne (5,45 g/t) Au, 0,154 once/tonne (5,28 g/t) Au et 0,116 fois par tonne (3,98 g/t) Au. La societe a maintenant l'intention de mener davantage d'exploration dans la partie du lac du projet, afin de determiner les perspectives d'une vaste section sous-exploree de la propriete.

A propos de Nexus Gold Corp.

Nexus Gold est une societe de developpement aurifere basee au Canada qui possede un vaste portefeuille de neuf projets d'exploration en Afrique de l'Ouest et au Canada. Le portefeuille de la societe en Afrique de l'Ouest totalise plus de 560 km2 de terres, soit plus de 56 000 hectares, qui sont situes dans des zones auriferes en exploitation et qui presentent des tendances mineralisees averees. Ses projets canadiens, detenus a 100 %, comprennent le projet McKenzie Gold a Red Lake, en Ontario, le nouveau projet pilote situe dans le camp minier historique de Bridge River, en Colombie-Britannique, et trois projets auriferes potentiels, totalisant 3 300 hectares, dans la province de Terre-Neuve. La societe se concentre sur le developpement de ses actifs strategiques tout en recherchant des partenariats en coentreprise, en concordance ainsi que des partenariats strategiques pour d'autres projets de son portefeuille en pleine croissance.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet : www.nexusgoldcorp.com.

Au nom du conseil d'administration de

Nexus Gold Corp.

Alex Klenman

PDG & president

604-558-1920

info@nexusgoldcorp.com

www.nexusgoldcorp.com

Pour les questions en francais au sujet de Nexus Gold Corp. :

Remy Scalabrini

Maricom Inc.

rs@maricom.ca

888-585-6274

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de reglementation (au sens attribue a ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilite quant a la pertinence ou a l'exactitude du present communique. Ce communique de presse peut contenir des declarations prospectives. Ces declarations sont basees sur les attentes actuelles et sur des hypotheses soumises a des risques et a des incertitudes. Les resultats reels pourraient differer considerablement en raison des facteurs decrits dans la section << analyse par la direction >> de nos etats financiers intermediaires et les plus recents, ou d'autres rapports et documents deposes a la Bourse de croissance TSX, ainsi que de la reglementation canadienne sur les valeurs mobilieres applicables. Nous n'assumons aucune obligation de mettre a jour les declarations prospectives, sauf si requis par les lois applicables.

Copyright (c) 2019 TheNewswire - All rights reserved.