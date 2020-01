Das Ende des Geldes - Bereiten Sie sich auf den bevorstehenden Vermögenstransfer vor

"Ein Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich ist das älteste und fatalste Leiden aller Republiken"

Die Wirtschaft von heute hat zwei Gesichter: Für einige sind es Boom-Zeiten und für andere Bust.Ihre persönliche Situation hängt größtenteils davon ab, wie nah Sie auf dem sozioökonomischen Spektrum der beschützten Elite kommen, auf die die Zentralbanken ihre Geld druckenden Löschschläuche richten.Warum sollte uns diese Zweiteilung interessieren? Der Geschichte wegen.Vor 2.000 Jahren, zu Plutarchs Lebzeiten, war es bereits eine "alte Weisheit", dass ungesunde Vermögensunterschiede für die Gesellschaft böse enden:Selbst diejenigen am oberen Ende der Vermögenspyramide streben nicht danach, umgeben von einer verarmten Unterschicht zu leben; dazu gezwungen, hinter ihren Mauern und Wärtern zu leben und darauf zu hoffen, dass die Unruhen der Massen nicht schlimmer werden.Doch traurigerweise ist dieses Schicksal für die USA nicht weit entfernt. Das ist Los Angeles:Die Straßen von San Francisco, Seattle und einer wachsenden Zahl anderer einst stolzer US-amerikanischer Städte sehen ganz ähnlich aus.Mir ist unser soziales Gleichgewicht wichtig. Deswegen glaube ich an eine starke und pulsierende Mittelschicht - etwas, an dessen Zerstörung die US Federal Reserve mit jeder Intervention arbeitet. Sie war ein schamloser Verfechter der etablierten Ultra-Reichen und Mächtigen; zu Lasten von allen anderen. Deswegen bin ich ein erbitterter Kritiker der Fed und ihrer Politik.Ich weiß zufälligerweise ziemlich viel über unser aktuelles Geldsystem; wie es erschaffen wurde, wie es funktioniert, seine Vorteile und seine Schattenseiten. Ich finde es wichtig, nicht zu vergessen, dass es nicht wirklich "echt" ist. Es ist vielmehr ein Konzept. Genau genommen ist es ein sozialer Vertrag; eine Übereinkunft. Obgleich eine, die unter Vorhaltung einer Waffe durchgesetzt wird - oder, wie hier zu sehen, durch einen Zwangsvollstrecker, der die lokalen Steuergesetze durchsetzt:Obwohl also Geld an sich nicht "echt" ist, hat es für uns einen Wert, denn es ist ein Anspruch auf echte Dinge.Ist man im Besitz von viel, so räumt es einem das Recht auf viele Privilegien und Macht ein, die ein direktes Ergebnis dieser Geldausgaben sind.Geld kann in Häuser umgetauscht werden. Und Autos. Und Massagen. Und Lebensmittel, Elektrizität, Mobilfunkdienste und Medikamente. Geld ermöglicht es einem, diese und zehn Milliarden andere Dinge zu kaufen - die Dinge, die man tatsächlich braucht oder haben möchte.Geld entspricht also den Mitteln, ist jedoch nicht das echte Vermögen. "Echtes Vermögen" sind die Dinge, die man mit Geld erwerben kann.Darüber hinaus können wir echtes Vermögen in zwei getrennte Formen unterteilen. Primärvermögen sind die Reichtümer des Landes und seiner funktionierenden Ökosysteme. Es ist die klare Luft, das Süßwasser, dicke Erzgänge und nährstoffreiche Böden: