Rückblick Edelmetallmesse 2019 -Update

Wo ist nur die Zeit hin? Nach 10 Jahren in der zwischenzeitlich abgerissenen Event Arena im Olympiapark fand im MVG Museum nunmehr bereits die 5. Veranstaltung ihrer Art statt. Mit ein wenig Abstand wollen wir die Ereignisse der diesjährigen "Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse" Revue passieren lassen.Im Gegensatz zum Vorjahr legten die Edelmetalle in den zurückliegenden 12 Monaten deutlich zu. Gold und Silber punkteten jeweils mit rund 20%, wobei Außenseiter Palladium mit Preisen über 1.800 USD/oz und einem Plus von 60% als klarer Sieger hervorgeht. Das genaue Gegenteil traf leider bei fast allen Basis- und Spezialmetallen wie Kupfer, Zink, Lithium, Kobalt etc. zu.Trotz eines Zuwachses bei den deutschsprachigen Ausstellern war die Anzahl der Messestände erneut leicht rückläufig, was besonders auf den Basismetallpreisverfall zurückzuführen ist, anderseits zeigt unsere langjährige Erfahrung, das das Interesse der Bergbauunternehmen erst mit einem 6-9 monatlichen Zeitversatz einsetzt. Von dem kräftigen Edelmetallpreisanstieg ab Sommer konnten wir als Veranstalter daher leider kaum profitieren,Dem Gegenüber stand ein Besucheranstieg, den wir so nicht erwartet hatten. Insbesondere der stets schwächere erste Messetag war erstmalig deutlich stärker, als der Folgetag. Dies kam für uns völlig überraschend, da weder dies an der Online-Registrierung ablesbar war, noch irgendwelche politische Hiobsbotschaften durch die Medien geisterten.Das Resümee aus Veranstaltersicht ist erneut positiv. Die zahlreichen und breit gefächerten Fachvorträge waren wie erwartet stark nachgefragt. Einige Aussteller profitierten erneut vom Fernbleiben anderer. Wie in jedem Jahr erschien pünktlich zum ersten Messetag unser brandaktuelles Edelmetall- & Rohstoffmagazin.Erneut auf stolzen 268 Seiten kommentieren zahlreiche Autoren und Referenten den gegenwärtigen Edelmetall- und Rohstoffmarkt. Weiterhin stellen 57 börsennotierte Bergbaugesellschaften, die als Aussteller auf unserer Messe zugegen waren, ihr Unternehmen, ihre Projekte und ihre Vorhaben vor.Die im DIN-A4-Format und komplett in Farbe gedruckte Ausgabe unseres diesjährigen Magazins können Sie unverändert für 14,95 Euro wie immer direkt über unseren Buchshop oder alternativ über den Kopp Verlag oder den Osiris Buchversand ordern.Einige unserer diesjährigen Referenten haben uns ihre Vorträge, Folien oder Manuskripte zur Verfügung gestellt:(unvollständig)Die Berichterstattung der Mainstreammedien war und ist aufgrund des Nischenthemas stets verhalten. Einzig das Handelsblatt hatte regelmäßig über die Veranstaltung berichtet, wenn auch seit zwei Jahren in einer ungewohnten Tonart. Zum zweiten Mal berichtete der BR, im Rahmen der ARD-Sendung "report München" mit dem Titel " Negative Zinsen belasten Sparer " indirekt von der Messe. (ab Minute 3:50)(DEG)Erstmalig im Jahr 2013 hatte die Deutsche Edelmetall-Gesellschaft (DEG) im Rahmen unserer Edelmetallmesse einen Preis für besondere Verdienste an den Edelmetall- und Finanzmärkten an Ralf Flierl, Chefredakteur des "Smart Investor", verliehen. Ein Jahr später erhielten die Organisatoren der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse und GoldSeiten.de die Auszeichnung . Es folgten Dr. Bruno Bandulet (2015), Manfred Gburek (2016), Dimitri Speck (2017) sowie Robert Hartmann (2018) vom Edelmetallhaus pro aurum GmbH.In diesem Jahr wurdefür sein Lebenswerk geehrt. Da er den Preis leider aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst entgegennehmen konnte, wurde die Preisverleihung aufgezeichnet. Herr David Reymann, Vorsitzender der DEG, wird den Preis persönlich an seinem derzeitigen Wohnort im niedersächsischen Landkreis Schaumburg überreichen.Unser herzlicher Dank gilt allen Ausstellern, Sponsoren (XPhyto Therapeutics Corp., Copperbank Resources Corp., Axino GmbH), Referenten und Moderatoren, die unsere diesjährige Messe einmal mehr bereichert haben. Nicht vergessen möchten wir die vielen kleinen ungenannten Helfer, die uns im Vorfeld und während der beiden Messetage tatkräftig unterstützt haben.Auch in diesem Jahr hat unser Organisationsteam wieder fleißig während der beiden Messetage gesammelt. Wir danken all den großzügigen Spendern, mit deren Hilfe rund 114,20 € zusammengekommen sind, die wir mit Freude dem Tierschutzverein Jena e.V. überreichen werden.Gefunden bzw. abgegeben wurden: eine Herren-Armbanduhr, eine Computermaus (Funk), ein signiertes Buch von Bruno Bandulet und eine Brille. Die Besitzer möchten sich bei uns bitte melden!Nach der Messe ist vor der Messe und so beginnen wir bereits jetzt die Planungen für die kommende Veranstaltung. Was das Jahr 2020 global bringen wird, kann keiner sagen. Die Messe selbst wird erneut am zweiten Novemberwochenende stattfinden. Sofern Ihr Unternehmen zukünftig mit einem Messestand auf unserer Messe vertreten sein möchte, kontaktieren Sie uns bitte.Das VeranstalterteamFrank Hoffmann & Jan Kneist