Türkische Gold- und Silbereinfuhren im Okt. 2019

Kürzlich meldete die türkische Börse Borsa Istanbul die aktuellen Zahlen zu den Gold- und Silberimporten der Türkei per Ende Oktober 2019. Diesen Daten zufolge stiegen die Einfuhren von Gold und Silber im letzten Monat sowohl verglichen zum Vormonat als auch Vorjahreszeitraum.So geht aus den Daten hervor, dass die Türkei im zehnten Monat des Jahres 20.952,22 kg Gold importierte. Dies ist das höchste türkische Goldimportvolumen seit Mai 2018. Im September 2019 fuhr das Land 12.149,52 kg Gold ein. Demnach ergab sich im Oktober 2019 ein Anstieg der Goldimporte um 72,45% gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zu Oktober 2018 erhöhten sich die Goldeinfuhren um mehr als das 6-Fache. Die türkischen Goldimporte stiegen im letzten Monat um 568,26% gegenüber 3.135,32 kg Gold im Oktober 2018.Im Oktober 2019 stiegen laut Borsa Istanbul auch die Silbereinfuhren. So verzeichnete die Türkei Silberimporte in Höhe von 45.318,52 kg; fast das Doppelte bzw. 94,31% mehr als im September 2019, als sich die Silberimporte auf 23.322,52 kg beliefen. Im Jahresvergleich war die Zunahme ähnlich. Im Oktober 2018 beliefen sich die Silbereinfuhren auf 25.364,31 kg, womit die Silberimporte im Oktober 2019 eine Zunahme um 78,67% verzeichneten.© Redaktion GoldSeiten.de