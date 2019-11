Capital Economics: Goldpreis bei 1.450 Dollar Ende 2020

Da der Goldpreis nun nahe eines 3-Monatstief gehandelt wird, scheint dem Goldmarkt keine Pause vergönnt zu sein und selbst gute Neuigkeiten scheinen nicht sonderlich frohsinnig zu sein, berichtet Kitco News In einem Bericht von Capital Economics hieß es, dass das Unternehmen seine Goldpreisprognose für 2020 nach oben korrigieren würde, doch die bullische Stimmung sei ziemlich eingeschränkt. Ende nächsten Jahres solle der Goldpreis 1.450 Dollar je Unze erreichen, eine Aufwärtskorrektur von den ursprünglichen 1.350 Dollar je Unze."Diese Aufwärtskorrektur ändert nicht unsere Ansicht, dass die positiven Entwicklungen für Gold nun größtenteils ihren Lauf genommen haben, trotz geschwächtem Weltwirtschaftswachstum und niedrigen Zinsen. Tatsächlich prognostizieren wir noch immer, dass der Goldpreis im nächsten Jahr leicht zurückgehen wird", erklärte Franziska Palmas, Assistenzvolkswirtschaftlerin bei Capital Economics."Obgleich wir erwarten, dass das Weltwirtschaftswachstum schwach bleibt, so glauben wir, dass es sich 2020 stabilisieren wird. Das sollte Ängste vor einer weltweiten Rezession beschwichtigen, die die Investitionsnachfrage nach Gold in diesem Jahr angetrieben haben", erklärte Palmas.© Redaktion GoldSeiten.de