Goldpreis sinkt; nahe 3-Monatstief

Der Goldpreis sank am Dienstag in Asien und ist nun nahe eines 3-Monatstiefs, berichtet das Wirtschaftsnachrichtenportal Investing.com . "Ich erwarte, dass der Goldpreis potenziell auf 1.400 Dollar sinkt, da er aus seiner Handelsspanne ausgebrochen ist, obwohl es noch nicht wirklich zum Absturz gekommen ist", so Eric Scoles, Marktstratege für Edelmetalle bei RJO Futures in Chicago.Im Großen und Ganzen bleibe seine Goldprognose für 2020 positiv aufgrund der für ein Präsidentenwahljahr typischen Risikoabsicherung. Nur auf kurzfristige Sicht sei bisher alles Wichtige eingepreist und es gebe ohne ein großes internationales Ereignis nicht genug Treiber, um den Goldpreis wieder über 1.500 Dollar je Unze zu bringen.Trader erwarten diese Woche die Ansprachen von acht Offiziellen der Federal Reserve sowie Daten zum Verbraucherpreisindex, Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion in den USA im Oktober.© Redaktion GoldSeiten.de