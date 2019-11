Mark Mobius: Goldpreis verdoppelt sich in 10 Jahren

Mark Mobius prognostiziert, dass der Goldpreis sich im nächsten Jahrzehnt verdoppeln wird, berichtet das Nachrichtenportal Newsmax . "Die Leute fragen mich, was meine Prognose für 10 Jahre ist und ich sage, dass der Preis beim Doppelten von heute liegen wird", so der Fondsmanager und Gründer von Mobius Capital Partners LLP gegenüber dem indischen Sender CNBC-TV19."Ich bin Gold gegenüber positiv eingestellt. Ich sage nicht, dass der Goldpreis nicht sinken wird, denn er wird schwanken, doch die Leute sollten zumindest 10% ihres Portfolios in physischem Gold halten", sagte er."Wie ich bereits sagte, dass mit dem Aufkommen von Kryptowährungen niemand genau weiß, wie hoch die Geldmenge ist. Hinzu kommt, dass Europäer und Amerikaner und andere Länder wie verrückt druckten, was bedeutet, dass die Geldmenge in die Höhe geschnellt ist und der Wert von Gold steigen muss, weil es ja eine Art Währung mit begrenztem Angebot ist", so Mobius weiter.Mobius ist nicht die einzige bullische Stimme für Gold. Auch der CEO von Agnico Eagle Mines Ltd. , Sean Boyd, erwartet, dass der Goldpreis inmitten weltweiter Wirtschaftsunsicherheiten und defizitärer Ausgaben steigen werde und in den nächsten zwei bis drei Jahren sogar 2.000 Dollar je Unze erreicht.© Redaktion GoldSeiten.de