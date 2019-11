Goldpreis leicht gestiegen; US-China-Handel im Fokus

Der Goldpreis ist in Asien am Mittwoch leicht gestiegen, da Trader die neusten Nachrichten zum Handelsabkommen zwischen den USA und China verarbeiteten. Wie das Nachrichtenportal Investing.com berichtet, hielt Präsident Trump am Abend eine Rede vor dem Economic Club of New York, wo er auch die Handelsgespräche mit China thematisierte.So sagte er, dass USA nie mehr manipuliert oder ausgenutzt worden wären, denn seit dem Eintritt Chinas zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001. "Ich benutze nicht das Wort betrügen, doch niemand hat besser betrogen als China, das sage ich Ihnen," so der US-Präsident. Darüber hinaus drohte er mit "erheblich" höheren Zöllen für chinesische Waren, sollte kein Handelsabkommen zustande kommen. Allerdings merkte er an, dass die beiden Seiten kurz vor einem Teilabkommen der "Phase Eins" wären."Wenn wir keine Vereinbarung abschließen, werden wir die Zölle erheblich anheben", sagte er. "Sie werden erheblich angehoben. Und das wird auch auf andere Länder zutreffen, die uns schlecht behandeln."Analysten zufolge haben Trumps Aussagen die Handelssituation nicht begünstigt, könnten jedoch dem gelben Metall Unterstützung bieten. "Der Abschwung (in Gold) hat angehalten. Präsident Trump sagte einerseits, dass das Abkommen vor dem Abschluss steht und andererseits, dass er Zölle erhöht, wenn kein Abkommen zustande kommt", so Michael McCarthy, leitender Marktstratege bei CMC Markets laut einem Bericht von CNBC.McCarthy fügte hinzu, dass die enge Handelsspanne des Goldpreises Unsicherheit widerspiegelte, was nahelegt, dass die Märkte sich fragen, ob das versprochene Abkommen der "Phase Eins" überhaupt erreicht werde.© Redaktion GoldSeiten.de