Powell: "Nachhaltige Expansion" sei für US-Wirtschaft wahrscheinlich

Der Goldpreis bewegte sich wenig von seinen Tageshochs, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, meinte, dass die US-Zentralbank eine "nachhaltige Expansion" für die US-Wirtschaft wahrscheinlich halte, so berichtet Kitco News Alle Augen waren auf Powell gerichtet, als dieser vor dem Wirtschaftskomitee des Kongresses am Mittwoch aussagte; diese Aussage folgte auf die Veröffentlichung der erwarteten Inflationsdaten, die im Oktober besser als erwartet ausfielen."In Zukunft erachten meine Kollegen und ich eine nachhaltige Expansion der Wirtschaftsaktivität, einen starken Arbeitsmarkt und Inflation nahe unseres symmetrischen 2%-Ziels als am wahrscheinlichsten. Diese vorteilhafte Basislinie spiegelt teilweise die politischen Anpassungen wider, die wir zur Unterstützung der Wirtschaft vorgenommen haben", so Powell in seinem Statement.Die vollständigen Auswirkungen der drei Zinskürzungen der Fed sollen in diesem Jahr "über die Zeit hinweg realisiert werden", erklärte Powell. "Wir denken, dass der aktuelle Stand der Geldpolitik wahrscheinlich angemessen bleiben wird.""Nennenswerte Risiken", wären unter anderem "träges Wachstum im Ausland und Handelsentwicklungen."© Redaktion GoldSeiten.de