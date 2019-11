Goldpreis bei schwachen Wirtschaftsdaten und Handelsunsicherheiten leicht gestiegen

Wie das Wirtschaftsnachrichtenportal Investing.com berichtet stieg der Goldpreis am Donnerstag in Asien leicht, nachdem schwache Wirtschaftsdaten aus China, Japan und Australien veröffentlicht wurden. Auch erneute Unsicherheiten bezüglich eines Handelsabkommens zwischen den USA und China führten zu Nachfrage nach einem sicheren Hafen.Eine Reihe schlechter als erwarteter Wirtschaftsdaten wurden als Unterstützung für das gelbe Metall genannt. So waren Chinas Berichte zu Industrieausstoß, Einzelhandelsumsätze und Anlageinvestition im Oktober schlechter als prognostiziert, während Japans Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal weniger wuchs als erwartet. Unterdessen stieg die Arbeitslosenrate in Australien im Oktober stärker als erwartet.Beim Thema Handel zwischen den USA und China scheinen die Spannungen wieder zugenommen zu haben. Das Wall Street Journal soll laut Investing.com berichtet haben, dass die Handelsgespräche über Käufe von landwirtschaftlichen Produkten ins Stocken geraten seien. Laut dem Wall Street Journal wolle China die Käufe von Agrarprodukten nicht quantifizieren, eine Zusage, die China als Teil eines Phase-Eins-Handelsabkommens gemacht hat. Dies dämpfe dem Artikel zufolge die Hoffnungen, dass ein Teilabkommen bereits früher unterzeichnet wird.© Redaktion GoldSeiten.de