Byron King: Sie haben keine physischen Metalle? Besorgen Sie sich welche.

Ein guter Einstiegspunkt für Investoren seien physische Metalle, so meint Byron King, Redakteur von Whiskey & Gunpowder bei Agora Financial. "Sie beginnen mit physischen Metallen. Wenn Sie keine haben, dann besorgen Sie sich welche", so meinte er laut Investing News "Wenn Sie sich nicht darum kümmern möchten, die Aktienkurse jeden Tag im Blick zu behalten, dann gibt es dort draußen einige gute börsennotierte Fonds (ETFs), die kostengünstig sind, einen guten Wert besitzen und langfristige Erträge versprechen."Er hob hervor, dass sich ETFs allgemein gut entwickeln, wenn sich die Branche, die sie verfolgen, im Aufschwung befindet. Es sei also eine günstige Gelegenheit einen Blick auf Edelmetall-ETFs zu werfen.Royalty-Unternehmen würden ebenso von Branchenrückenwinden profitieren und seien etwas, in das sich Investoren involvieren sollten. Natürlich würden sich große Goldunternehmen wie Barrick Gold und Newmont Goldcorp an einem wachsenden Markt tendenziell gut entwickeln, so meinte King, doch es sei wichtig, vorsichtig mit Aktien umzugehen.