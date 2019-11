Internationale Währungsreserven Russlands in KW 45

Die russische Zentralbank meldete kürzlich die aktuellen Zahlen zum Stand der Gold- und Devisenreserven des Landes in US-Dollar per 8. November 2019. Wie an den Angaben zu erkennen ist, reduzierte Russland seine internationalen Währungsreserven in der 45. Kalenderwoche.Laut russischer Zentralbank beliefen sich die Gold- und Devisenreserven des Landes auf 541,1 Milliarden US-Dollar. In der Woche zuvor beliefen sie sich noch 542,9 Milliarden US-Dollar. Folglich senkte die Zentralbank ihre internationalen Währungsreserven in der letzten Woche um 1,8 Milliarden US-Dollar.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de