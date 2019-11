Cypress Development beauftragt NORAM Engineering für Lithiumprojekt Clayton Valley

Vancouver, 14. November 2019 - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP, OTCQB: CYDVF, Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es NORAM Engineering and Constructors Ltd. aus Vancouver (British Columbia) (NORAM) mit der Durchführung von Konzeptprüfungen beim unternehmenseigenen Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada beauftragt hat. Der Schwerpunkt der Prüfarbeiten wird auf dem nachgelagerten Teil des überarbeiteten Extraktionsfließschemas liegen und parallel zum Abschluss der vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, die PFS) für das Projekt durchgeführt werden. Die Arbeiten werden bei BC Research Inc. durchgeführt werden, einem Unternehmen der NORAM Group of Companies mit Sitz in Richmond (British Columbia).Zu Beginn des Jahres veröffentlichte Cypress positive Ergebnisse der ersten beiden Phasen seines metallurgischen PFS-Programms (siehe Pressemitteilungen vom 26. Februar und 15. Juli). Am 29. August meldete das Unternehmen einen Meilenstein, wobei ein wirtschaftlich machbares Verfahren auf Grundlage der Filtration zur Abscheidung von Tonpartikeln aus Laugenlösungen identifiziert wurde. Bei der Prüfung des Fließschemas durch Cypress und dessen Berater wurden potenzielle Änderungen im nachgelagerten Teil identifiziert. Diese Änderungen sollten das Projekt verbessern und zu einer verbesserten und effizienteren Gewinnung von Lithium und wahrscheinlichen Nebenprodukten, einschließlich Seltenerdmetalle, sowie zu einer effektiveren Nutzung von Schwefelsäure führen. Die Änderungen gelten als signifikant und wurden mithilfe von Daten der Prüfarbeiten und bekannten industriellen Parametern in die PFS integriert. Sie bestehen aus einer Abfolge von Membranabscheidungen, Verdampfung und Ionenaustausch. Anschließend kam die unabhängige externe Prüfung zur Schlussfolgerung, dass zusätzliche Prüfungen erforderlich sind, um die Änderungen an der PFS zu bestätigen und zum aktuellen Programm zu führen. Das Programm soll sechs Wochen dauern und die Leistung mehrerer angeschlossener Phasen in der nachgelagerten Verarbeitung erproben. Die erforderliche Menge an Laugenlösung ist in Vorbereitung und wird in den nächsten zwei Wochen zur Prüfung an NORAM geliefert.Bill Willoughby, CEO von Cypress, sagte: Wir freuen uns, in dieser Prüfphase mit einem Unternehmen mit der industriellen Erfahrung von NORAM zusammenzuarbeiten. Ihre Erfahrung mit kommerziellen Anlagen sowie dieses Testprogramm werden das Vertrauen in die Ergebnisse der PFS stärken. Sie bildet auch die Grundlage für die Pilotversuche und die Machbarkeitsstudie, die wir für nächstes Jahr planen.Obwohl der Zeitpunkt des Programms bedeutet, dass die Veröffentlichung der PFS auf Anfang 2020 verschoben wird, sehen das Management und die Berater von Cypress dies als einen notwendigen Schritt, um das Projekt zu stärken und attraktiver zu machen. Cypress verfügt angesichts eines Kassenstands von über 1,4 Millionen kanadischen Dollar über eine starke finanzielle Position und befindet sich in einer günstigen Lage, um das Projekt in den nächsten Entwicklungsphasen weiter voranzutreiben.Todd Fayram, PE, Mitarbeiter von Continental Metallurgical Services, LLC, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada gerichtet ist. Die Exploration und die Erschließung durch Cypress führten zur Entdeckung einer erstklassigen Ressource mit lithiumhaltigem Tongestein neben der Mine Silver Peak von Albemarle, dem einzigem Lithiumsolebetrieb Nordamerikas. Die Größe der Ressource macht das Project Clayton Valley zu einem erstklassigen Ziel, das das Potenzial aufweist, die zukünftige Lithiumversorgung für den schnell wachsenden globalen Lithium-Ionen-Batteriemarkt zu beeinflussen.Cypress Development Corp. verfügt über rund 87,8 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien. 