ABN Amro: Rohstoffpreistrend bleibt kurzfristig uneinheitlich

Im letzten Monat stieg der CRB Rohstoffindex um fast 2%, was größtenteils den Preiszunahmen von Rohöl und Erdgas zuzuschreiben war, so schreibt ABN Amro in einem monatlichen Rohstoffbericht. Geopolitische Spannungen könnten die Preise möglicherweise weiter nach oben treiben. Die Industriemetallpreise bleiben gedämpft, während die Edelmetallpreise an Boden verloren.Der Risikoappetit in Rohstoffe kehrte in diesem Monat zurück, da man auf eine Art Waffenstillstand im Handelskrieg hofft. Das unterstützte die Investorenstimmung nur kurz, größtenteils weil China und USA bekannt gaben, dass sich eine Vereinbarung "in Bearbeitung" befinden würde. Unsicherheit besteht weiterhin.Der fehlende Fortschritt im Handelskrieg hinterlässt seine Spuren in der Weltwirtschaft. Das wirkt sich allgemein negativ auf die Rohstoffnachfrage aus. Der Fokus der Rohstoffmärkte liegt auf den Fortschritten im Handelskrieg und der Zentralbankenpolitik.Für das Jahr 2020 ist ABN Amro optimistischer gegenüber dem Goldpreis, sollte eine deutliche Menge von Long-Positionen aufgelöst werden. Für das Jahresende 2020 erwartet man einen Goldpreis bei 1.600 US-Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de