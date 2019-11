Kitco-Umfrage: Wall Street zwiegespalten, Main Street weiter bullisch

Diese Woche wird interessant werden, so schreibt Kitco News auf Berufung der regelmäßigen Goldpreisumfrage. Die Wall Street sei gemischter Erwartungen, was eine Aufwärtspreisbewegung des gelben Edelmetalls sowie eher neutralere Bewegungen angehe, während die Main Street noch immer sehr bullisch bleibt.Es nahmen 15 Marktexperten an der Umfrage von Kitco teil. Sechs (37,5%) Analysten waren der Ansicht, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen wird, während weitere sechs (37,5%) Befragte eher neutrale Preisentwicklungen erwarten. Die verbleibenden vier (25%) Analysten prognostizieren eine Abwärtsbewegung des Preises.Zudem gaben auch 473 Kleinanleger auf Seiten der Main Street ihre Meinung ab. Von diesen waren 290 (61,3%) der Meinung, dass Gold in dieser Woche steigen wird; 104 (22%) Befragte prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 79 (16,7%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de