DKO Capital: Platinfutures sind eine verlockende Gelegenheit

Daniel Takahashi von DKO Capital sprach an der diesjährigen International Mining and Resources Conference (IMARC) über den Status der Bergbaubranche, wie Investing News berichtet. Er meinte, es gäbe aktuell Investitionsgelegenheiten, trotz des Abschwungs im Rohstoffsektor; doch Diversifikation in jedem Portfolio sei der Schlüssel, um Erträge zu maximieren."An der Wall Street wurde mir mitgeteilt, dass es Zeit ist, einzusteigen, wenn die Massen flüchten", erklärte er. "Also renne ich aktuell nicht davon, sondern halte nach Investitionsgelegenheiten Ausschau."Takahashi meinte zudem, dass Platin sehr interessant sei. "Es ist sehr schwierig, in Platin zu investieren; es gibt recht wenige Platinunternehmen da draußen", erzähle er. "Der Juniors-Markt ist sehr hart."Stattdessen, so erklärte er, seien Platinfutures sehr verlockende Gelegenheiten. "Wenn Sie in Juniors investieren möchten, wenn Sie hohes Risiko und hohe Erträge auf sich nehmen möchten, dann sind Platinfutures die ideale Wahl."© Redaktion GoldSeiten.de