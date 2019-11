Goldpreis leicht rückläufig nach Hoffnungen um Handelsdeal

Der Goldpreis ging am Montag in Asien leicht zurück, nachdem spekuliert wurde, dass USA und China eine baldige, teilweise Handelsvereinbarung unterzeichnen würden, berichtet Investing.com . Verbesserte Investorenstimmung wurde als Gegenwind für das gelbe Edelmetall genannt.USA und China hätten "konstruktive Diskussionen" über die "jeweiligen Kernsorgen der anderen Partei" geführt, hieß es in einem Artikel der chinesischen Nachrichtenseite Xinhua."Die Unterzeichnung einer Handelsvereinbarung wird wahrscheinlich einen weiteren Auslöser bieten, Gold zu verkaufen. Investoren sollten ebenso in Betracht ziehen, wie sich die Beziehung der beiden Nationen nach dem Phase-1-Deal weiterentwickeln wird, der von Entwicklungen bezüglich Hongkong und Huawei beeinflusst werden und sich auf den Goldpreis auswirken könnte", erklärte Jateen Trivedi, Analyst bei LKP Securities Ltd.Der Goldpreis fiel von seinen bullischen 1.500 Dollar je Unze Anfang des Monats, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, andeutetet, dass die Zinssenkung im Oktober die letzte in diesem Jahr gewesen sein könnte.© Redaktion GoldSeiten.de