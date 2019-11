Adrian Day: Tipps für Goldinvestoren

Während geopolitische Spannungen zunehmen und wirtschaftliche Unsicherheit aufzieht, blicken Investoren zu sicheren Häfen wie Gold, um ihre Portfolios zu verstärken und persönliche Wirtschaftskrisen abzuwenden, so berichtet Investing News . Adrian Day von Adrian Day Asset Management teilte während der jährlichen New Orleans Investment Conference Tipps für Goldinvestoren."Tipp Nr. 1 ist das Verständnis darüber, was Sie sich von Gold versprechen", erklärte er. "Suchen Sie nach etwas als Absicherung gegen den Währungskollaps und die Wirtschaft, die den Bach heruntergeht? Dann kaufen Sie Bullion und halten Sie 10%.""Sie suchen nach einem Hedge für den Rest ihres Portfolios? Dann sollten Sie vielleicht ein paar Bergbauaktien erwerben, Senior-Bergbauaktien", meinte Day zudem. Am wichtigsten sei es für Investoren jedoch, einen Plan und ein Endziel zu haben, um zu vermeiden, sich zu übernehmen."Ich habe kein Problem mit Leuten, die 30%, 40%, 50%, 60%, 70% ihrer Assets in Gold investieren, wenn sie das möchten, doch Sie sollten nicht mehr investieren, als Ihnen lieb ist - das ist wichtig - und investieren Sie nicht mehr, als Sie sich leisten können", so erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de