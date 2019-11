Bestände der US-Staatsanleihen September 2019

Das Finanzministerium der USA veröffentlichte vor kurzem die neusten Daten zu den Beständen der US-amerikanischen Staatsanleihen ausländischer Gläubiger per Ende September 2019. Laut den Angaben verringerten Japan und China, die beiden größten Auslandsgläubiger, ihre Bestände der Anleihen.Japan, der größte Auslandsgläubiger der USA per September 2019, befand sich im Besitz von Staatsanleihen im Wert von 1.145,8 Milliarden US-Dollar. Dies stellt eine Reduzierung um 28,9 Milliarden US-Dollar von den 1.174,7 Milliarden US-Dollar dar.An zweiter Stelle folgte China als Auslandsgläubiger der USA und verringerte seine Bestände erneut; diesmal um 1,1 Milliarden US-Dollar auf nunmehr 1.102,4 Milliarden US-Dollar.An dritter Stelle folgte das Vereinigte Königreich mit Staatsanleihen im Wert von 346,2 Milliarden US-Dollar, die ebenfalls leicht reduziert wurden. An vierter Stelle steht Brasilien mit Beständen im Wert von 301,2 Milliarden US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de