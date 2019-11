UOB - Goldpreis wird länger als gedacht unter dem Sommerhoch bleiben

Das diesjährige Hoch im Goldpreis von 1.557 US-Dollar je Unze könnte eine längerfristige Spitze als erwartet sein, so die asiatische Bank United Overseas Bank (UOB) laut einem Artikel von Kitco News . Demnach nannte die UOB das Mehrjahreshoch im September 2019 "ein temporäres Top", doch nun sei sie der Ansicht, dass es länger als erwartet bestehen bleibe."Der übergroße Rückgang resultierte in einer rapiden Verbesserung des Momentums und die Spitze bei 1.557 US-Dollar Anfang September könnte über einen längeren Zeitraum als zuerst erwartet als Top bleiben", so Quek Ser Leang, Marktstratege bei der UOB. Laut neuster Prognose bestehe für Gold kurzfristig ein Abwärtsrisiko auf das nächste Unterstützungsniveau bei 1.428 US-Dollar, wobei die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs auf das "Ausbruchsniveau" bei 1.375 US-Dollar klein sei.Die Bank fügte hinzu, dass der Stillstand des Goldpreises erst vorüber sei, wenn das Edelmetall über 1.495 US-Dollar je Unze steigt. "Nach oben besteht ein Widerstand bei 1.460 US-Dollar, doch nur ein Anstieg über 1.495 US-Dollar legt nahe, dass der Abwärtsdruck nachgelassen hat", so die Bank.© Redaktion GoldSeiten.de