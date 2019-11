USGS: Silberproduktion US-Minen August 2019

Das geologische Institut der USA, US Geological Survey ( USGS ), veröffentlichte kürzlich die neusten Daten zum Produktionsvolumen der US-Silberminen per Ende August 2019. Aus diesen Zahlen geht hervor, dass sich die Fördermenge im Vergleich zum Vormonat verringert hat.Die US-amerikanischen Silberminen produzierten im August 2019 insgesamt 87,1 Tonnen Silber. Die Produktion ging somit verglichen mit Juli 2019 um 4,3 Tonnen zurück. Damals hatte man 91,4 Tonnen gefördert. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Plus von 7 Tonnen; man produzierte 80,1 Tonnen Silber im August 2018.Am Tag wurden durchschnittlich 2,8 Tonnen produziert, ein Rückgang um 5% verglichen mit den 2,95 Tonnen im Juli und 9% mehr als die 2,58 Tonnen im August 2019.Der durchschnittliche von Engelhard Industries realisierte Silberpreis betrug 17,19 Dollar je Unze, 9% mehr als im Juli 2019.© Redaktion GoldSeiten.de