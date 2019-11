Italiens Banca Sistema kauft Intesas golddecktes Kreditgeschäft

Italiens Banca Sistema stimmte am Montag zu, das mit Gold und Schmuck gedeckte Kreditgeschäft der Banca Intesa Sanpaolo zu übernehmen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Damit wolle die Bank ihre Position im Lombardkreditsektor zu stärken. Dieser Schritt schickte die Aktien des Kreditinstituts um bis zu 6,5% nach oben.Laut Banca Sistema werde das Geschäft zusammen mit einigen Bankenstiftungen betrieben.In den letzten zwei Jahren verkauften Italien größte Bank UniCredit und ihr kleinerer Rivale Credito Valtellinese ihre Lombardkreditgeschäfte an das österreichische Pfand- und Auktionshaus Dorotheum GmbH & Co KG.© Redaktion GoldSeiten.de