Goldsource Mines Inc. bestellt Drew Anwyll in sein Board

VANCOUVER, 19. November 2019 - Goldsource Mines Inc. (Goldsource oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Drew Anwyll, P.Eng, mit Wirkung zum 18. November 2019 in das Board of Directors des Unternehmens aufgenommen wurde.Herr Anwyll hat als Bergbauingenieur mehr als 25 Jahre umfangreiche Erfahrung und war sowohl in der Hauptverwaltung als auch in Betriebsstandorten tätig. Während seiner Karriere im Goldbergbau war er sowohl in obertägigen als auch in untertägigen Betriebsstätten in ganz Kanada, Südafrika, Papua Neuguinea und auf den Solomon Islands beschäftigt und sowohl für Betrieb und Produktion als auch für die Leitung, Errichtung und den Aufbau von Projekten sowie die Unternehmensentwicklung verantwortlich. Bei der Firma Detour Gold Corporation hatte er die Funktion des Senior Vice President - Technical Services und des Vice President of Operations inne, bei den Firmen Placer Dome, Barrick Gold und Allied Gold bekleidete er ebenfalls diverse Führungspositionen. Herr Anwyll hat als diplomierter Ingenieur (Ontario) ein Bachelor- und Master-Studium in Ingenieurswesen an der McGill University absolviert.President Yannis Tsitos erklärt: Wir freuen uns sehr, dass Drew Anwyll unser Board of Directors verstärken wird. Er ist mit seinem großen Erfahrungsschatz in technischen und unternehmerischen Belangen eine große Bereicherung für Goldsource. Drew verfügt als erfolgreicher und äußerst erfahrener Führungsexperte über ein breitgefächertes betriebliches Know-how. Wir sind zuversichtlich, dass unser erfahrenes Direktorenteam das Unternehmen auch in Zukunft mit seiner verantwortungsbewussten Führung und seinen technischen Fähigkeiten stärken wird, damit wir im Entscheidungsfindungsprozess für das Goldprojekt Eagle Mountain im südamerikanischen Guyana weitere Fortschritte erzielen können.Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass Herrn Anwyll im Rahmen des Aktienoptionsplans Aktienoptionen gewährt wurden, die ihn innerhalb von fünf Jahren zum Erwerb von 500.000 Stammaktien des Unternehmens berechtigen. Der Ausübungspreis pro Aktie beträgt 0,08 Dollar. Die Ausübungsfrist erlischt am 18. November 2024. Die Gewährung der Aktienoptionen erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden.Ioannis (Yannis) TsitosPresident Goldsource Mines Inc.Ansprechpartner: Ioannis (Yannis) Tsitos, PresidentFred Cooper, Investor RelationsTel: +1 (604) 694-1760Fax: +1 (604) 694-1761gebührenfreie Tel: 1-866-691-1760 (Kanada & USA)E-Mail: info@goldsourcemines.comWebsite: www.goldsourcemines.com570 Granville Street, Suite 501Vancouver, British Columbia V6C 3P1Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!