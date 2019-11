TDS - Goldpreis steigt 2020 auf 1.650 Dollar

TD Securities (TDS) prognostiziert in seinem Ausblick für 2020, dass der Goldpreis kurzfristig auf 1.425 Dollar sinken werde, doch auf lange Sicht ein Niveau bei 1.650 Dollar erreicht, berichtet das Nachrichtenportal Kitco News "Unsere Analyse zeigt immer noch, dass 1.650 Dollar je Unze Gold nächstes Jahr möglich ist, sobald die schwachen Longpositionen aufgeben und wenn ein schwaches Weltwirtschaftswachstum ein Niedrigzinsumfeld und anhaltende akkommodierende Geldpolitik der Fed sicherstellt", so die Strategen der Bank.Die große Erholung des Goldpreises wird laut TD Securities im zweiten Quartal des nächsten Jahres stattfinden. Ihr Auslöser sollen eine weitere Lockerung der Federal Reserve, schwaches Wirtschaftswachstum und Goldkäufe der Zentralbanken sein. Das Unternehmen prognostiziert zwei Zinssenkungen der Fed und der Europäischen Zentralbank bis Mitte 2020. Auch eine Rezession in den USA schließt TDS nicht aus.Laut TD Securities sei das Motto für 2020 aufgrund der US-Wahl, der Handelsspannungen, Brexit etc. "Unsicherheit". "Leider zeigt 2020 keine Anzeichen für eine Atempause der Angriffe durch strukturelle Unsicherheit", so die TDS-Strategen.© Redaktion GoldSeiten.de