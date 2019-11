Goldpreis verbleibt auf Niveau, bis Klarheit um Handelsabkommen besteht

Die Schwäche der US-Staatsanleiherenditen half dabei, die Edelmetallpreise erneut anzuheben, so berichtet MarketWatch . Trotzdem hatte Gold wenig Grund dafür, eine große Bewegung nach oben zu machen, nachdem verhaltener Optimismus einer teilweisen Handelsvereinbarung zwischen China und USA den Appetit nach Bullion abgeschwächt hatte."Gold erwartet Klarstellung von der Handelsfront zwischen USA und China", so erklärte James Hatzigiannis von Long Leaf Trading Group. "Solange es keine klare Andeutung von USA oder China auf eine Handelsvereinbarung gibt, wird Gold auf diesem Niveau erst einmal festhängen."Hatzigiannis erwartet keine baldigen Schlagzeilen, so meinte er an MarketWatch gewandt. Berichte würde andeuten, dass China den Amtsenthebungsprozess Trumps abwarten würde. Sollte Präsident Trumps "politische Position einen Schlag abbekommen oder durch den Amtsenthebungsprozess geschwächt werden", könnte China darauf hoffen, "seine Forderungen abzumildern", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de