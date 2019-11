China droht "negative Konsequenzen" für USA; Fed-Protokoll im Fokus

Der Preis des gelben Edelmetalls ging am Donnerstag in Asien leicht zurück, trotz Sorgen um eine Handelsvereinbarung zwischen USA und China, so berichtet Investing.com . Es sei wahrscheinlich, dass der US-Präsident Trump einen Gesetzesentwurf unterzeichnen würde, der Hongkong-Demonstranten unterstützen wird.Der Sprecher für das chinesische Außenministerium nannte diese Entscheidung eine offensichtliche Einmischung in Chinas interne Angelegenheiten und meinte, dass die USA "negative Konsequenzen" zu spüren bekommen würde, sollte man an dieser Idee festhalten.Zudem veröffentlichte die US-amerikanische Federal Reserve das Protokoll für Oktober, auf dem ebenfalls der Fokus lag. Die Zentralbank erklärte, dass die geldpolitische Haltung wahrscheinlich bleiben würde, wie sie ist, solange die Informationen über die Wirtschaft in keiner Neubewertung der Wirtschaftsprognose resultieren würden.© Redaktion GoldSeiten.de