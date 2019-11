FXTM: Gold über 1.500 Dollar, wenn Handelsgespräche scheitern

Ein vollständiger Zusammenbruch der Gespräche zwischen USA und China könnte möglicherweise zu einer weltweiten Rezession führen und den Goldpreis über 1.500 Dollar je Unze treiben, meint FXTM laut Kitco News "Obgleich es aktuell nicht das Basisargument für die meisten Investoren ist, so sollte ein Scheitern der Handelsgespräche Gold über 1.500 Dollar je Unze treiben, während der Pfad zu einer weltweiten Rezession möglicherweise geebnet wird", schrieb der Marktanalyst Han Tan von FXTM.Während der Markt den Fortschritt um die Verhandlungen einer Handelsvereinbarung in Frage stellt, hebt Gold ab. Selbst wenn eine begrenzte Vereinbarung unterzeichnet wird, so sei es noch immer wahrscheinlich, dass das gelbe Edelmetall das Jahr mit Zunahmen im zweistelligen Bereich im Vergleich zum Vorjahr abschließen wird.Ein neues mögliches Hindernis sei die Unterstützung der Hongkong-Proteste. "Eine derartige Handlung droht einen Keil in die aktuellen Verhandlungen zwischen USA und China zu treiben, während eine mögliche Barriere zu einer Handelsvereinbarung errichtet wird", so schreibt der Marktanalyst.© Redaktion GoldSeiten.de