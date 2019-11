Morgan Stanley: Goldpreis nächstes Jahr über 1.500 Dollar

Wie das Nachrichtenportal Newsmax berichtet, prognostizierte die Bank Morgan Stanley, dass der Goldpreis nächstes Jahr steigt, während US-amerikanische Aktien und Unternehmensanleihen schlechter abschneiden werden als ihre Pendants anderer Länder. Unterdessen wird der Dollar der Bank zufolge schwächer werden, während das Wachstum außerhalb der USA zunimmt.Die Goldpreisprognose von Morgan Stanley für nächstes Jahr liegt bei einem Durchschnitt von 1.511 Dollar je Unze gegenüber gegenwärtig 1.458 Dollar, wobei sich Gold in einer Handelspanne um 1.500 Dollar bewegen werde."Wir sehen das größte Aufwärtspotenzial auf Märkten mit einem eindeutigeren Weg zu erreichbaren Ertragszuwachs (Japan und Schwellenländer) oder einem Spielraum für einige Neubewertungen aufgrund sinkender politischer Risiken (Europa)", so Strategen in einem jährlichen Ausblick im Bezug auf Aktien.© Redaktion GoldSeiten.de