U.S. Gold Corp. mit neuem Maggie Creek Bereich auf ihrer Unternehmenswebsite

ELKO, 21. November 2019 - U. S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU) freut sich bekannt zu geben, dass es seine Unternehmenswebsite aktualisiert hat, um einen Abschnitt über das Explorationsprojekt Maggie Creek auf dem Carlin Trend in Nevada aufzunehmen. U.S. Gold Corp. hat zuvor die Übernahme von Orevada Metals, Inc. Angekündigt mit dem Recht, bis zu 70% der Anteile am Projekt Maggie Creek zu erwerben.Der neue Maggie Creek-Bereich der USAU-Website ist zu sehen unter: www.usgoldcorp.gold/properties/maggie-creekDie Präsentation von Maggie Creek kann eingesehen werden unter: www.usgoldcorp.gold/properties/maggie-creek/pptDie Option, bis zu 70% des Grundstücks Maggie Creek zu erwerben, gibt U.S. Gold Corp. das zweite hochpotenzielle Explorationsprojekt in Nevada. Das Maggie Creek Project befindet sich im Herzen des Carlin Trends, unmittelbar neben der 26 Millionen Unzen schweren Gold Quarry Mine von Newmont Goldcorp (NYSE: NEM). Das Projekt befindet sich entlang der nordöstlichen Projektion der Gold Quarry Verwerfungszone, die eine wichtige Mineralisierungskontrolle in der Gold Quarry Mine darstellt und ein erhebliches Potenzial zur Entdeckung von Goldlagerstätten im Carlin-Stil in einem der begehrtesten Goldbezirke der Welt aufweist. Die jüngsten Entdeckungen in Carlin (Leeville) und Gold Quarry (Chukar) zeigen das Potenzial für hochwertige Lagerstätten in der Tiefe - meist ungetestet auf Maggie Creek. Die Rainbow-Lagerstätte von Newmont liegt unmittelbar südlich der Projektgrenze von Maggie Creek.Edward Karr, U.S. Gold Corp. Der President & CEO kommentierte: "Wir alle glauben, dass Maggie Creek ein bedeutendes Entdeckungspotenzial hat. Die zahlreichen Goldvorführungen innerhalb der klassischen Stratigraphie und Struktur, die die Mehrheit der Goldunzen im Carlin Trend beherbergt, sind offensichtlich. Die gleichen Wirtsgesteine und Faltenstrukturen, die mit der Gold Quarry Mine verbunden sind, erstrecken sich möglicherweise auf das Grundstück, während die Chukar-Alunite Faltenstruktur, die die hochgradige Mineralisierung auf Gold Quarry vorantreibt, in die Maggie Creek-Liegenschaft hineinragt, wo sie den NW-Strukturkorridor schneidet und hochrangige Bohrziele schafft. Unser Erkundungsteam und führende Berater interpretieren derzeit alle historischen Bohr- und Erkundungsarbeiten, die zuvor durchgeführt wurden. Unsere Explorationsbohrungen werden zunächst mineralisierte Goldhorizonte testen, die voraussichtlich in die Strukturen des Distrikts eintauchen werden. Diese Strukturen sind Teil einer Reihe von Strukturen, die große Goldlagerstätten fokussieren, zu denen nicht nur die Goldgrubenlagerstätte, sondern auch die 41 Millionen Unzen schwere Betze-Post-Lagerstätte und die 15 Millionen Unzen schwere Leeville-Carlin-Lagerstätte im Bezirk gehören. Die historischen Bohrungen auf Maggie Creek waren mit einer durchschnittlichen Tiefe von nur 300 Fuß relativ flach. Wir wissen jetzt, dass der Zusammenhang zwischen Deichen und Goldmineralisierung am Maggie Creek historisch nicht gut verstanden wurde. Allerdings sind alle wichtigen Erzzonen des South Arturo Joint Ventures zwischen Premier Gold (PG-TSX) und Barrick Gold Corp. betroffen. (GOLD - NYSE) treten dort auf, wo vertikale Deiche die Rodeo Creek Formation in der Tiefe schneiden. Das wird das Ziel unserer kurzfristigen Maggie Creek Explorationspläne sein."Weitere Informationen über die Explorationspläne der Maggie Creek von U.S. Gold Corp. werden in Kürze veröffentlicht. U.S. Gold Corp. ist ein börsennotiertes, auf die USA fokussiertes Goldexplorationsunternehmen. U.S. Gold Corp. verfügt über ein Portfolio von Explorationsgrundstücken. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming und verfügt über einen technischen Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA), der von Mine Development Associates erstellt wurde. Keystone und Maggie Creek sind Explorationsgrundstücke auf den Cortez und Carlin Trends in Nevada. Weitere Informationen über ]U.S. Gold Corp. finden Sie unter www.usgoldcorp.goldU.S. Gold Corp. Investor Relations:+1 800 557 4550ir@usgoldcorp.goldwww.usgoldcorp.goldIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.ch - www.resource-capital.chSafe Harbour: Bestimmte Aussagen in diesem Aktionärsbrief sind zukunftsorientiert im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "prognostizieren", "schätzen", "schätzen" und "beabsichtigen" identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der U.S. Gold Corp., und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken, die sich aus folgenden Faktoren ergeben: den vorherrschenden Marktbedingungen für Metallpreise und Kostenfaktoren der Bergbauindustrie, Umwelt- und Regulierungsrisiken, Risiken für junge Unternehmen, die im Allgemeinen an Explorationstätigkeiten beteiligt sind, ob U.S. Gold Corp. in der Lage sein wird, ausreichend Kapital für die Umsetzung zukünftiger Explorationsprogramme aufzubringen, und andere Faktoren, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Current Reports on Form 8-K beschrieben sind, die unter www.sec.gov eingesehen werden können. Das Unternehmen hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine derzeitigen Erwartungen und Annahmen über zukünftige Ereignisse gestützt. Obwohl das Management diese Erwartungen und Annahmen für angemessen hält, sind sie von Natur aus bedeutenden geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsrechtlichen, regulatorischen und anderen Risiken, Eventualitäten und Unsicherheiten ausgesetzt, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung oder Garantie, dass die hierin enthaltenen Informationen vollständig und korrekt sind, und wir sind nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren.