Amex Exploration: Teilausübung der Mehrzuteilungsoption und zusätzlicher Bruttoerlös von 981.000 $

TORONTO, 21. November 2019 - Amex Exploration Inc. (das Unternehmen) (TSXV: AMX) freut sich, im Weiteren zu seiner Pressemeldung vom 7. November 2019 bekannt zu geben, dass in Verbindung mit seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung auf Bought-Deal-Basis (das Angebot), die von PI Financial Corp. und Generica Capital Corporation als Konsortialführer eines Konsortiums, dem auch Canaccord Genuity Corp. und Laurentian Bank Securities Inc. (zusammen das Konsortium) angehörten, übernommen wurde, die zuvor angekündigte Teilausübung der Option, das Platzierungsvolumen des Angebots zu erhöhen, (die Mehrzuteilungsoption) durch das Konsortium abgeschlossen wurde. Im Rahmen der Teilausübung erwarb das Konsortium zusätzliche 545.500 Flow-Through-Einheiten (jede eine FT-Einheit) zum Preis von 1,80 Dollar pro FT-Einheit. Die den Einheiten zugrunde liegenden Stammaktien gelten als Flow-Through-Aktien im Sinne von Abschnitt 66(15) des kanadischen Income Tax Act und Abschnitt 359.1 des Taxation Act der Provinz Quebec. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die auf Flow-Through-Basis begeben wird, und einem halben Stammaktienkaufwarrant, der auf Non-Flow-Through-Basis begeben wird (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, bis zum 21. Mai 2021 eine Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 1,50 Dollar zu erwerben.Das Unternehmen hatte am 7. November 2019 zunächst 4.444.500 FT-Einheiten mit einem Bruttoerlös von 8.000.100 Dollar begeben. Mit dem Abschluss der Teilausübung der Mehrzuteilungsoption hat das Unternehmen im Rahmen des Angebots einen Bruttoerlös von insgesamt 8.982.000 Dollar erzielt.In Verbindung mit der Teilausübung der Mehrzuteilungsoption erhielt das Konsortium (i) eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus der Mehrzuteilungsoption und (ii) eine Anzahl von nicht übertragbaren Vergütungsoptionen (die Vergütungsoptionen), die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen der Mehrzuteilungsoption verkauften FT-Einheiten entspricht. Jede Vergütungsoption kann innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Preis von jeweils 1,50 Dollar gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden.Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten wird für allgemeine Explorationsausgaben in den Konzessionsgebieten des Unternehmens in Quebec verwendet.Die im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (das U.S. Securities Act) oder anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Sie dürfen daher weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S. Persons angeboten bzw. verkauft, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht. Amex Exploration Inc. ist ein Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen, dessen Hauptziel darin besteht, realisierbare Gold- und Basismetallprojekte in den bergbaufreundlichen Rechtsprechungen Quebec und Ontario zu erwerben, zu erkunden und zu erschließen. Das Hauptaugenmerk von Amex ist auf das zu 100 Prozent unternehmenseigene Goldprojekt Perron gerichtet, das 110 Kilometer nördlich von Rouyn Noranda (Quebec) liegt und aus 116 aneinandergrenzenden Schürfrechten mit einer Größe von 4.518 Hektar besteht. Bei Perron wurden eine Reihe bedeutender Goldentdeckungen gemacht, darunter die Eastern Gold Zone, die Gratien Gold Zone, die Grey Cat Zone und die Central Polymetallic Zone. In jeder dieser Zonen wurde eine hochgradige Goldmineralisierung ermittelt. Ein bedeutender Teil des Projekts ist weiterhin nur unzureichend erkundet. Zusätzlich zum Goldprojekt Perron hält das Unternehmen ein Portfolio mit drei anderen Gold- und Basismetallkonzessionsgebieten in der Region Abitibi in Quebec und Ontario.Victor Cantore, President & Chief Executive OfficerAmex Exploration: 514-866-8209Amex Exploration Inc.Montreal, Quebec H2Y 2P5Telefon: (514) 866-8209NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMTDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, erwartet oder ausgeht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange, wie hierin beschrieben, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen anhand der Verwendung von Begriffen wie werden, sollte, weiterhin, erwarten, schätzen, glauben, beabsichtigen, erwerben, planen oder prognostizieren oder der verneinten Form oder anderen Variationen dieser Begriffe oder einer vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen das Unternehmen viele nicht beeinflussen oder vorhersehen kann und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen unterscheiden, beinhalten unter anderem, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen nicht eingeholt werden können; die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten; die Verfügbarkeit ausreichender Arbeitskräfte und Equipment; Änderung von Gesetzen und Genehmigungsanforderungen; unerwartete Änderungen der Witterungsbedingungen; Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche, Umweltrisiken sowie die im Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) des Unternehmens identifizierten Risiken. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten Realität werden oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als inkorrekt herausstellen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl das Unternehmen versuchte, die wichtigsten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der Ergebnisse führen könnten, zu identifizieren, könnte es auch andere Gründe geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!