Goldpreis stabil; Händler warten Entwicklungen zum Handel zwischen den USA und China ab

Der Goldpreis blieb am Freitag in Asien stabil, da Trader mehr Nachrichten zum Handelsabkommen zwischen den USA und China abwarteten, so ein Bericht von Investing.com . Demnach blieb der Goldpreis des Dezemberkontrakts um 6:35 Uhr nahezu unverändert bei 1.465,85 Dollar je Unze.Die Zukunft des "Phase 1"-Handelsabkommens stand im Fokus, nachdem Washington zwei Gesetze zur Unterstützung der Demonstranten in Hongkong und als Warnung an China bezüglich seiner Menschenrechtspolitik verabschiedete. Trotz dieser Nachrichten gab das chinesische Staatsoberhaupt Xi Jinping heute bekannt, dass China immer noch eine erste Handelsvereinbarung mit den USA wolle."Wir wollen auf der Basis von gegenseitigem Respekt und Ebenbürtigkeit auf ein "Phase-1"-Abkommen hinarbeiten", so Xi Jinping gegenüber Repräsentanten eines internationalen Forums. "[…] Wir haben aktiv daran gearbeitet, dass es keinen Handelskrieg gibt. Wir haben diesen Handelskrieg nicht angefangen und es ist nicht das, was wir wollen." Allerdings fügte er hinzu, dass China nicht zögern würde, wenn nötig zu kontern.Unterdessen berichtete das Wall Street Journal, dass Peking US-Handelsvertreter für eine neue Runde persönlicher Gespräche eingeladen habe.© Redaktion GoldSeiten.de