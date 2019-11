Tradewind Markets: Digitales Gold; Goldpreis abhängig vom Dollar

Nun, da der Aufstieg der digitalen Vermögenswerte die schnellere Bewegung von Kapital erlaubt, haben Investoren nun ein alternative Asset zum physischen Gold, nämlich digitales Gold, so berichtet Kitco News . Unter Verwendung von Vaultchain-Technologie, eine Ledger-Plattform basierend auf Blockchain, verbindet Tradewind Markets Investoren mit physischem Goldbullion durch elektronische Aufzeichnungen."Mit unserer Plattform sind Besitzunterlagen transparent, die kanadische Prägestätte wird unsere Unterlagen als Anspruch erkennen und Sie werden in der Lage sein, nahtlos Bullion in Besitz zu nehmen", erklärte Michael Albanese, CEO von Tradewind. Ein Ledger-System für den Goldhandel eröffnet sowohl Kleinanlegern als auch institutionellen Investoren viele Möglichkeiten.Für die Goldpreisprognose, so Albanese, würde alles vom Dollar abhängen. "Vieles wird davon abhängen, was mit dem Dollar geschieht. Und ich denke, dass auch vieles von staatlichen Institutionen abhängen wird. In den letzten sechs Monaten konnte man beobachten, wie staatliche Institutionen große Mengen Gold angehäuft haben. Und ich frage mich, was das in zwölf Monaten für den Goldpreis bedeuten könnte", meinte er.© Redaktion GoldSeiten.de