Metals Focus: Silber wird 2019 kleinen Überschuss verzeichnen

In den letzten Monaten verbesserte sich die Investorenstimmung gegenüber Silber immens, so geht aus einem Bericht von Metals Focus zum Interim-Silbermarkt-Review hervor. Als Reaktion darauf stieg Silber Anfang September auf ein 3-Jahreshoch bei 19,65 Dollar, was begleitet wurde von einem Rückgang des Gold-Silber-Verhältnisses auf ein 1-Jahrestief.Die physische Investition in Silber soll 2019 gesunde Zunahmen verzeichnen, wobei die Verkaufszahlen von Silberbarren und -münzen um 7% auf ein 3-Jahreshoch steigen sollen. In den USA befindet sich die Investition auf dem besten Weg, die erste jährliche Zunahme seit vier Jahren zu verzeichnen. Dies ist verbesserten Preiserwartungen und steigender Preisvolatilität zu verdanken.Allgemein soll der Silbermarkt 2019 einen kleinen Überschuss verzeichnen. Dennoch sollte das Metall recht einfach von Investoren abgeschöpft werden, während zunehmende makroökonomische Unsicherheiten und neue geldpolitische Lockerung der großen Zentralbanken die Attraktivität der sicheren Häfen von Mitte 2019 und in die Zukunft verstärkt hat. Das sollte den Edelmetallpreisen weiterhin zum Vorteil gereichen.© Redaktion GoldSeiten.de