WPIC - Platinum Quarterly Q3 2019

Kürzlich veröffentlichte der World Platinum Investment Council ( WPIC ) die aktuelle Version des "Platinum Quarterly", seinen vierteljährlich erscheinenden Bericht. In diesem wird die Situation am Platinmarkt durch unabhängige Experten für das dritte Quartal 2019 dargelegt.Laut den Daten belief sich das Platinangebot auf etwa 1,9 Millionen Unzen, 8% weniger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die gesamte Fördermenge betrug 1,46 Millionen Unzen, ein Rückgang von 11% verglichen mit Q3 2018.Die Gesamtnachfrage nach dem Edelmetall stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7% auf 1,94 Millionen Unzen. Die Investitionsnachfrage betrug 230.000 Unzen. Die Bestände der Platin-ETFs verzeichneten in Q3 2019 Zuflüsse von 205.000 Unzen. Zusätzlich belief sich die Investitionsnachfrage nach Münzen und Barren auf 35.000 Unzen.Die Nachfrage aus dem Automobilsektor fiel um 3% auf 695.000 Unzen im Jahresvergleich. Die Platinschmucknachfrage ging verglichen zum Vorjahreszeitraum um 4% auf 545.000 Unzen zurück.Laut Angaben der Experten soll das weltweite Platinangebot um 2% im Jahresvergleich auf 8,2 Millionen Unzen in diesem Jahr zunehmen. Das Angebotsdefizit soll sich nun auf 30.000 Unzen im Gesamtjahr belaufen. Die Gesamtnachfrage soll 12% höher ausfallen als im vorherigen Jahr und sich auf 8,2 Millionen Unzen belaufen.Den vollständigen Bericht können Sie hier in englischer Sprache herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de