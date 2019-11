Goldaktien geben weltweit nach

Gewinn im Jahr 2014: 4,6%

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.471 auf 1.464 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.466 $/oz um 4 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.Euro-Gruppenvorsitzender Mario Centeno fordert von der EU-Kommission neue Gesetzesvorschläge zum Abbau der Risiken in den Bankenbilanzen.Übersetzung: Die Situation bei den Banken ist mittlerweile so kritisch, dass ihre Konkursverschleppung nur noch durch den Zugriff auf deutsche Spargelder über den Umweg der europäischen Einlagensicherung aufrechterhalten werden kann. Die richtige Überschrift im Handelsblatt: "Angriff auf die Sparer".Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar leicht nach (aktueller Preis 42.578 Euro/kg, Vortag 42.667 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet.Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken.Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 17,12 $/oz, Vortag 17,07 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 906 $/oz, Vortag 911 $/oz). Palladium kann die Gewinne der Vortage behaupten (aktueller Preis 1.759 $/oz, Vortag 1.758 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 0,5%. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 63,55 $/barrel, Vortag 62,24 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,9% oder 1,8 auf 93,84 Euro. Bei den Standardwerten fällt B2 Gold 3,3%. Bei den kleineren Werten geben Oceana 11,1%, Entree 7,6% und McEwen 5,9% nach. Rubicon verbessern sich 7,1% und Harte 5,3%. Bei den Silberwerten fallen Endeavour 9,9% sowie Alexco und Sabina jeweils 4,9%. Mandalay verbessern sich 5,2% und Silver Bear 4,6%.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Gold Fields fallen 3,7%, DRD 3,0% und Sibanye 2,7%.Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen schwächer. Oceana fallen 8,1% sowie Tribune und Ramelius jeweils 3,4%. Pantoro verbessert sich 3,6%. Bei den Explorationswerten kann Bassari 7,7% zulegen. Bei den Metallwerten steigen Panoramic 6,9% sowie Fortescue und Mt Gibson jeweils 3,9%.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,1% auf 157,09 Euro. Bester Fondswert ist heute Western Areas (+2,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Oceana (-8,1%), Argonaut (-5,4%) und Torex (-4,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.10.19 verbessert sich der Fonds um 0,4% auf 159,21 Euro und bleibt damit hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 5,7% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 45,6% zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+39,1%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 59,2% vom Xau-Vergleichsindex (-21,6%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Oktober bei kleineren Zuflüssen von 125,6 auf 127,1 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,7% auf 41,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandalay (+5,2%) und Sierra (+2,7%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Endeavour (-9,9%), Alexco (-4,9%) und Sabina (-4,9%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.10.19 verbessert sich der Fonds um 2,0% und bleibt damit hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück, der um 5,9% zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 53,0% vor dem Hui-Vergleichsindex (+41,0%). Das Fondsvolumen erhöht sich im Oktober bei leichten Zuflüssen von 100,2 auf 104,0 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,1% auf 35,18 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingston (+15,4%), Base (+5,6%) und Bellevue (+4,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ramelius (-3,4%) und Great Panther (-3,2%). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.10.19 verliert der Fonds 2,4% und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 5,3% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 34,5% vom Vergleichsindex (+2,9%) absetzen. 