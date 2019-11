Goldpreis im Wochenverlauf wenig verändert

Goldpreis korrigiert im Aufwärtstrend

Der abgebildete Monatschart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2011 bei einem letzten Kurs von 1.463,6 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Monat dar.Der Goldpreis hat in der dritten Novemberwoche eine leichte Kurserholung gezeigt und konnte bis 1.479,2 $ steigen, bevor es dann zum Wochenschluss wieder nachgebende Kurse gab.Ausgehend vom Jahreshoch bei 1.566,2 $ blicken wir weiterhin auf eine Korrektur im Aufwärtstrend.Relevante Widerstände sind die psychologisch wichtige 1500 $ Marke, das Tief des Jahres 2011 bei 1.523,9 $, sowie die im Chart eingezeichnete diagonale Widerstandslinie des langfristigen Trendkanals.Aus Sicht des Monatcharts liegt ausgehend vom Vorjahrestief bei 1.167,1 $ ein definierter Aufwärtstrend vor. Die Wahrscheinlichkeit für längerfristig weiter steigende Kurse am Goldmarkt beträgt somit etwa 60%.Mit der negativen Entwicklung im November hat sich das Chartbild jedoch deutlich verschlechtert. Möglicherweise besteht weiteres Korrekturpotential, welches zunächst bis zum Augusttief bei 1412,1 $ führen könnte. Auch ein Kursrückgang bis unter die 1.400 $ Marke kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Die nächste charttechnische Unterstützung sehen wir bei 1.392,6 $ (Hoch des Jahres 2014) und bei 1.377,5 $ (Hoch des Jahres 2016).Der Aufwärtstrend würde erst dann wieder bestätigt werden, wenn das Oktoberhoch bei 1.525,8 $ überschritten wird. In diesem Fall könnte sich weiteres Aufwärtspotential bis zum 61,8% Fibonacci-Korrekturniveau bei 1.588,2 $ ergeben.© Karsten Kagels